Baykar-Piaggio Aerospace, accordo per acquisizione complessi aziendali

La società turca Baykar con sede ad Istanbul, leader nello sviluppo di droni (UAV) e tecnologie aerospaziali avanzate, ha siglato un accordo preliminare per l'acquisizione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, entrambe le società in amministrazione straordinaria. Le aziende italiane, con sede in Liguria, operano nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli e motori aeronautici destinati a clienti privati, governativi e militari.

Si tenta il rilancio di Piaggio Aerospace

L’obiettivo dell’operazione è il rilancio delle due realtà nazionali, attraverso un piano industriale definito da Baykar, che punta a valorizzare le competenze e le infrastrutture esistenti.

L’accordo, autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) il 27 dicembre 2024, è stato sottoscritto dall’amministratore delegato di Baykar, Haluk Bayraktar, e dai commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation: Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti.

La complessa operazione ha coinvolto numerosi studi legali per gestire gli aspetti di diritto societario, amministrativo e regolamentare. Gop ha assistito Baykar con un team guidato dal partner Giovanni Marsili e supportato da esperti nelle aree di M&A, restructuring e diritto del lavoro. I commissari straordinari di Piaggio, invece, sono stati affiancati dallo studio BonelliErede, specializzato in ristrutturazioni aziendali, con un team composto dai partner Marco Arato ed Elisabetta Varni.

Mossa strategica della turca Baykar

L'acquisizione rappresenta una mossa strategica per Baykar, interessata a rafforzare la sua presenza in Europa, e un’opportunità di rilancio per le due società italiane, storiche realtà nel settore aeronautico.

Il retroscena

Entrambe le società sia Piaggio Aero Industries che Piaggio Aviation hanno attraversato una lunga serie di difficoltà finanziarie, legate alla concorrenza sul mercato globale, problemi nella gestione interna e la crisi economica che ha colpito duramente il settore aeronautico.

Dal 2018, le società sono state messe in amministrazione straordinaria per evitare il fallimento e consentire la ricerca di nuovi investitori. Nonostante i tentativi di rilancio, non sono riuscite a riconquistare la loro solidità economica.

Nonostante le difficoltà, le società ligure restano di grande valore strategico per il settore aeronautico italiano ed europeo, grazie alle loro infrastrutture, ai brevetti tecnologici e alle competenze tecniche accumulate in oltre un secolo di attività.