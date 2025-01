Perché colf e badanti in Italia lavorano in nero

Nel nostro Paese non è in regola il 47% dei lavoratori domestici. Per i quali si spendono ogni anno 13 miliardi, dei quali 6 per l’assistenza agli anziani, che così finisce per non pesare sullo Stato. Il settore vale quasi l’1% del Pil, le paghe sono basse e le donne con figli sono escluse dagli sgravi per le madri previsti con l’ultima manovra