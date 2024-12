Energia pulita senza gas. Il modello di NWG Italia e NWG Energia

Energia da fonti rinnovabili superando la dipendenza dal gas. Si può? La rete di imprese NWG (New World in Green) risponderebbe di sì. Anzi: non solo è possibile, ma è anche realtà. Due sono le aziende dell’ecosistema di imprese NWG che operano da più di vent’anni nel comparto delle rinnovabili: NWG Italia ed NWG Energia.

L’impegno sociale di NWG Italia, dal benessere del personale al Kenya

NWG Italia, guarda alla sostenibilità sotto ogni sua angolazione. Lo fa dentro casa, puntando a garantire le migliori condizioni lavorative per le proprie risorse, e fuori. Da segnalare la collaborazione che da ormai 20 anni la lega all’organizzazione non governativa AMREF Health Africa Italia, impegnata in progetti per il miglioramento delle condizioni di vita e per il supporto alle popolazioni africane più svantaggiate. È in quest’ambito che nel corso degli anni NWG ha contribuito alla realizzazione 157 strutture idriche per l’approvvigionamento di acqua potabile in Kenya. Questo fa di NWG Italia il primo partner Amref nella costruzione di pozzi in Kenya.

Energia pulita senza gas. Il modello NWG Energia

NWG Energia, dal canto suo, sin dalla nascita nel 2014, ha scelto di scrivere nel proprio statuto che mai avrebbe distribuito gas ma solo ed esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili (prevalentemente eolico e fotovoltaico) e, seguendo questo principio, soddisfa già i bisogni di una clientela di oltre 120.000 famiglie, mettendo insieme due necessità non distinte ma complementari: orientare le proprie strategie d’impresa verso un modello rispettoso dell’ambiente e posizionarsi come alternativa concreta per chi vuole diminuire il proprio impatto. Il tutto in accordo con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. Già Società Benefit e B Corp dal 2016, nel 2022 NWG Energia è diventata la prima azienda del settore a zero emissioni nette.