Mutui prima casa under 36, arriva la proroga fino al 2027

Introduzione

La legge di bilancio 2025 prevede il rifinanziamento, oltre a un prolungamento fino al 2027, per il Fondo di garanzia mutui per la prima casa, che introduce alcune agevolazioni per famiglie e giovani.

Consap, la società in house del ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce le risorse, ha calcolato che la dotazione prevista dalla Manovra è di 130 milioni per il prossimo anno e di 270 per ciascuno dei due anni successivi, per 670 milioni totali.