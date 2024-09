Bonus assunzione disabili 2024, data di scadenza e come fare domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, accedendo al portale dell’Inps autenticandosi con la propria identità digitale - Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Cie 3.0 (Carta di Identità Elettronica) - attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”. Dopo l’accesso bisogna seguire i seguenti passaggi:

• Accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità di autenticazione precedentemente indicate

• Selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo, per la quale si ha titolarità per operare o a seguito di delega

• Creare una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”

• Selezionare esclusivamente “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in argomento

• Allegare il file in formato pdf indicato nel messaggio Inps, oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario, sempre in formato pdf

• Allegare il file dei dati utili all’istruttoria - sempre disponibile come allegato nel messaggio Inps - in formato csv

• Trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei file di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”