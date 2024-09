Milano fa registrare il più alto tasso di crescita del Pil dal pre-Covid (+8,7% a fine 2023). A sancirlo è lo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners, presentato nel corso della quarta edizione di 'Your next Milano', secondo cui restano però anche molte ombre. Rallentano, infatti, i nuovi investimenti delle multinazionali ed emergono segnali d’allarme sui talenti. Presente nell’82% dei 33 ranking internazionali esaminati, la città si posiziona 25esima su 749 centri urbani. Meta turistica, di eventi sportivi e place for business, Milano avanza in tema di innovazione e mostra segnali positivi sul fronte turismo.

Reazione positiva, ma restano fragilità

Il quadro complessivo conferma l’immagine di un territorio che ha saputo reagire meglio di altri alla pandemia, ma che manifesta anche alcunr debolezze. Nel dettaglio, lo studio confronta Milano con Amsterdam, Barcellona, Berlino, Londra, Monaco, Parigi, Chicago, New York, San Francisco e Tokyo, esaminando tre diverse prospettive: percezione, attrattività, performance economica. "Anche quest’anno", spiega Valera Negri, direttore del Centro studi di Assolombarda, " il capoluogo è ben percepito come meta turistica e per eventi sportivi (13esima a livello globale) e come place for business (27esima). Avanza sul fronte dell’ecosistema innovazione (44esima), pur rimanendo in fondo alla classifica, e migliora anche il posizionamento sul tema della qualità della vita (151esima) e sul versante mobilità-traffico (446esima); fragilità che, comunque, accomunano tutti i centri metropolitani coinvolti nell’indagine.