Matteo Fantacchiotti si dimette da amministratore delegato di Campari

Matteo Fantacchiotti si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato (ceo) e consigliere di amministrazione di Campari "con effetto da oggi, per motivi personali". Lo annuncia Campari in una nota. "È stato per me un privilegio essere parte di Campari Group per quasi cinque anni, e guidare questa organizzazione da aprile 2024. Nel prendere ora la decisione di lasciare il gruppo, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti gli stakeholder, in particolare il presidente, il consiglio di amministrazione e il leadership team", ha dichiarato Fantacchiotti. In seguito alle dimissioni da membro del consiglio di amministrazione, Matteo Fantacchiotti e Campari hanno raggiunto un comune accordo anche per la risoluzione dell'attuale rapporto di lavoro, i cui termini economici sono ancora in fase di definizione e formalizzazione. Recentemente le dichiarazioni di Fantacchiotti sulla debolezza del mercato americano degli alcolici, rilasciate nel corso di un incontro con gli investitori, avevano coinciso con un tracollo del titolo di Campari, che in Borsa tratta sui minimi da giugno 2020.