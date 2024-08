Pagamenti Inps agosto 2024, le date da segnare sul calendario

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di agosto delle prestazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, come pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e anche Bonus Maroni, per chi rinuncia ad andare in pensione con Quota 103.

Da segnalare, inoltre, come l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, comincerà ad erogare i rimborsi Irpef relativi alla dichiarazione dei redditi 730/2024 a partire da questo mese. I rimborsi Includono le spese sostenute nel 2023 e dichiarate quest'anno, i conguagli a credito convergono in automatico nel cedolino della pensione di agosto. Tuttavia, le date di accredito dei conguagli dipendono dalla data di presentazione del 730.