Introduzione

Resterà in vigore almeno fino a dicembre 2025 l’offerta Placet in deroga per i clienti retail gas non vulnerabili, attiva da gennaio 2024 a seguito della fine del regime di tutela. In questo caso le condizioni economiche e contrattuali sono definite dall’Autorità, ma con componente fissa annuale (tecnicamente nota come Pfix) definita dallo stesso venditore.

Federconsumatori accoglie con favore: “Si tratta dell’offerta più vantaggiosa in termini di prezzo rispetto a una qualsiasi offerta sul libero mercato”.