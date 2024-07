Introduzione

Una ricerca di Scenari Immobiliari fotografa la situazione in Italia dei posti letto per studenti: al momento se ne contano 85mila, ma è previsto un aumento fino a 100mila unità entro il 2027, grazie a nuove operazioni residenziali, soprattutto al Nord. Il settore, insomma, è in fermento.

Ma attenzione: tale fotografia mostra una copertura territoriale di posti letto estremamente eterogenea, confermando le diverse velocità di crescita e di adattamento sul territorio italiano. E tale disomogeneità aumenta il divario tra i poli universitari del Nord e quelli del Mezzogiorno, incidendo sul calo significativo di iscrizioni nelle università del Sud.

Per quanto riguarda i canoni d’affitto nelle città a forte vocazione universitaria (Bari, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma, Torino e Venezia) si registrano variazioni significative: affittare una stanza costa mediamente il 12% in più rispetto agli scorsi 12 mesi. Le città più "care" sono Milano e Venezia