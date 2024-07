Rottamazione quater, ipotesi di nuova sanatoria in arrivo

Introduzione

Solo la metà dei contribuenti ha onorato le rate fiscali. E così si è creato un problema per i conti pubblici tanto che ora l'esecutivo riflette sulla possibilità di una nuova sanatoria.

L’appuntamento in cassa per la quarta rata dell’agevolazione collegata alle cartelle esattoriali si è chiusa il 5 giugno scorso, con un mezzo flop. Il governo confidava in un incasso di 300 milioni, ma il gettito si è fermato a quota 200. In pratica, si è aperto un buco di 100 milioni