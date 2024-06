Microchip, Silicon Box in Italia: fabbrica al via nel 2028

La società di Singapore ha firmato l'intesa col governo italiano per aprire uno stabilimento a Novara che promette 1.600 posti di lavoro. Un investimento di oltre tre miliardi sostenuto da contributi pubblici. L'operazione rientra nel piano italiano ed europeo di incentivi all'industria elettronica

Sono i microchip del futuro, quelli che svilupperanno l’intelligenza artificiale. Molto piccoli, anche come granelli di sabbia, si chiamano chiplet e fanno parte della famiglia dei semiconduttori che si trovano dentro i telefoni che teniamo in mano, nelle lavatrici che abbiamo in casa, nelle auto che guidiamo e che Silicon Box, società di Singapore, produrrà a Novara.

Da Singapore a Novara: 3,2 miliardi con dote pubblica

Nella fabbrica piemontese lavoreranno a regime 1.600 persone e la partenza è prevista fra quattro anni, per un investimento di 3,2 miliardi di euro sostenuto da un contributo pubblico, che non si sa esattamente a quanto ammonti ma che il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha detto sarà inferiore al 40 per cento dei denari necessari.