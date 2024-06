Introduzione

Il ministro per la PA Zangrillo ha firmato il documento che dà il via al ciclo di rinnovi per i dipendenti pubblici relativi al triennio 2022-2024.

Sarebbero oltre 193mila i lavoratori che riceveranno una busta paga più pesante. Ci sono però altre novità, dall'abolizione dell'anzianità di servizio come criterio per scatti economici - verrà invece privilegiato il merito - a regole più permissive per il lavoro da casa