Colpo Guber Banca, sale fino al 40% di Negentropy Capital Partners

L'istituto bresciano, specializzato in sostengo alle Pmi e gestione di crediti deterioriati, avvia una partnership con la Asset Management Company focalizzata proprio nella gestione di fondi di investimento specializzati nell’acquisto di crediti non performanti.

Fermento nel mondo bancario. Guber Banca, istituto bresciano attivo dal 1991 nel settore dei crediti deteriorati e nei prestiti alle piccole e medie imprese, dopo l’autorizzazione della Vigilanza darà esecuzione ad un accordo già firmato per l’acquisto di una partecipazione fino al 40% di Negentropy Capital Partners LTD.

L'acquisizione è funzionale all’avvio di una partnership strategica tra i due gruppi, finalizzata ad un piano di coinvestimento, di medio lungo periodo, nei settori NPE (non performing exposures) e special lending. Negentropy Partners LTD, fondata nel 2009 a Londra dal CEO Ferruccio Ferrara, è infatti una Asset Management Company di respiro internazionale, focalizzata nella gestione di fondi di investimento specializzati nell’acquisto di crediti deteriorati e di finanziamenti in special situation. Questa operazione rappresenta un passo significativo all’interno della strategia di espansione e diversificazione di Guber Banca che rinforza così la propria posizione nel mondo degli NPE.

"Siamo contenti di annunciare la stipula dell'accordo con Negentropy Capital Partners LTD e fiduciosi che l'integrazione della nostra esperienza con le opportunità offerte da questa partnership, che rappresenta una importante finestra sul mondo internazionale, possa portare alla creazione di nuove prospettive di investimento in una logica di crescita sostenibile di lungo periodo della Banca", il commento di Francesco Guarneri, ceo di Guber Banca.