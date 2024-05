Il Btp Valore raccoglie 3,7 miliardi di euro al primo giorno di emissione

Analisti non si aspettano emissione record

Nella scorsa edizione del Btp Valore il Tesoro aveva raccolto 18,3 miliardi, una cifra record. Gli analisti, però, non si aspettano un risultato simile per la quarta emissione, il titolo tuttavia rappresenta l'ultima chiamata per rendimenti così alti se la Bce dovesse iniziare a tagliare i tassi di interesse a giugno. Con questa emissione speciale il Mef ha voluto dare una possibilità a quei risparmiatori che non hanno potuto sottoscrivere l'emissione di marzo.