Confindustria, designato presidente Emanuele Orsini

Chi è Emanuele Orsini?

Emanuele Orsini, 51 anni, è nato a Sassuolo il 29 agosto 1973 da una famiglia con una lunga tradizione imprenditoriale. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza che lascia dopo un anno per dedicarsi a tempo pieno al lavoro. Nel 1992 segue le orme del padre Carlo ed entra nell’azienda di famiglia la Sistem Costruzioni, leader nel settore dell’edilizia in legno e della logistica industriale. Nel 2014 diventa amministratore delegato. Oggi l’azienda è a capo di 15 società con uffici in Centro America e annovera tra i propri main partner Ferrari Auto, Maserati e Lamborghini. Nel 2020 dopo la scomparsa del suocero Lanfranco Fiandri, fondatore di Tino Prosciutti SpA, assume l’incarico di presidente e ad dell’azienda parmense con quattro stabilimenti produttivi, leader in Italia nella lavorazione e nella produzione di Prosciutto Crudo Stagionato e Prosciutto Crudo Stagionato Disossato a 'Mattonella', con una capacità produttiva settimanale di 35.000 prosciutti.