Stellantis, accordo con sindacati uscita volontaria 1.520 dipendenti

Fiom Torino: non firmiamo accordo

“E’ incredibile come la clava di Stellantis continui a battere incessantemente sulla testa di Mirafiori e Torino. In coerenza con la nostra posizione di avere un piano complessivo di rilancio per Mirafiori che deve prevedere anche delle assunzioni, e non certo il continuo svuotamento dello stabilimento, abbiamo deciso come la volta precedente, di non firmare e non accompagnare il processo di dismissione del nostro maggior sito industriale”. Così in una nota il segretario generale della Fiom di Torino, Edi Lazzi a proposito dell’intesa siglata oggi tra Stellantis e sindacati per 1520 uscite incentivate. “Saremmo stati anche disponibili a firmare gli esodi e siamo andati all’incontro con tutte le buone intenzioni, ma a fronte delle risposte negative da parte dei responsabili aziendali sulla nostra richiesta di un piano industriale e di assunzioni in sostituzione di chi va via, certo non potevamo firmare nessun tipo di accordo. Continueremo ad opporci a questo declino con tutte le nostre forze” conclude.