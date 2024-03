Ita-Lufthansa, tutte le rotte a rischio da Milano a Palermo

Per evitare un aumento dei prezzi per i clienti e a una diminuzione della qualità dei servizi, la commissione europea in merito al progetto di acquisizione del controllo congiunto di Ita Airways, chiede alle due compagnie aeree -Ita e Lufthansa- di ridurre la loro presenza su alcune rotte, lasciando spazio ai vettori rivali. Nel documento che il Corriere della Sera ha ottenuto dalle fonti Ue si contano 39 tratte, raggruppate in quattro blocchi .