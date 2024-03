Booking, faro Antitrust: presunto abuso di posizione dominante

La compagnia attuerebbe una strategia per ridurre l'autonomia delle strutture alberghiere italiane nel definire i prezzi tra i canali di vendita online

Ieri i funzionari dell'AGCM, ovvero l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) srl. nell'ambito di un'inchiesta per presunto abuso di posizione dominante.

Presunto abuso di posizione dominante

L'AGCM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com (Italia) srl, Booking.com B.V. e Booking.com International B.V. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere. Lo fa sapere l'Authority in una nota. Si spiega anche che Booking attuerebbe una strategia per ridurre l'autonomia delle strutture alberghiere italiane nel definire i prezzi tra i canali di vendita online. La conseguenza è un effetto escludento nel mercato dei servizi online di intermediazione e di prenotazione.