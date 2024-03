Conti pubblici, il Pil va un po' meglio ma sale il deficit

Il prodotto interno lordo nel 2023, secondo i dati dell’Istat , è salito dello 0,9 per cento: Palazzo Chigi si aspettava 0,8. Il rialzo del 4 per cento del 2022 è solo un ricordo ma, soprattutto, ci sono state più uscite, con un disavanzo l’anno scorso ben al di sopra di quanto l’Esecutivo aveva previsto: 7,2 contro 5,3 per cento.

Debito in discesa

La sostenibilità finanziaria a cui punta il titolare di Via XX Settembre è confortata da un debito pubblico in rapporto al Pil migliore delle aspettative, ma con l’incognita della crescita nel 2024, vista da tutti i maggiori analisti intorno allo 0,7 per cento, al di sotto delle stime governative (+1,2 per cento).