Btp valore: se sono interessato, come faccio a comprarlo?

Sono i buoni del Tesoro un po’ speciali: la loro particolarità? Sono destinati ai piccoli risparmiatori, non ai grandi fondi di investimento. Chi vuole acquistarli, in concreto, cosa deve fare? Si può fare on line o bisogna recarsi in banca? E se ho il conto alle Poste posso comprarli da lì? Nella nuova puntata di Patrimoney, tutto spiegato in due minuti!