Pirelli tra aziende “TOP 1%” nel Sustainability Yearbook 2024 di S&P

Economia

Fondata nel 1872 dall'ingegnere Giovanni Battista Pirelli, è diventata uno dei punti di riferimento dell'intera industria italiana con stabilimenti in tutto il mondo. Al suo nome si deve il celebre calendario per il quale hanno posato le più grandi top al mondo

Quasi 150 anni di storia per la Pirelli, l'azienda milanese di pneumatici che oggi è uno dei punti di riferimento nell'industria mondiale del settore. Dalla fondazione al celebre calendario che porta il suo nome: ecco com'è nato e come si è sviluppato lo storico marchio

È il 1872 quando Giovanni Battista Pirelli fonda a Milano la società "G.B. Pirelli & C.", destinata alla fabbricazione di articoli in gomma elastica. È quella l’origine dell’attività della storica società (nella foto, l'ingresso dello stabilimento di via Ponte Seveso nel 1905)