Italia Independent, la società di Lapo Elkann va verso la liquidazione

Vale ad oggi circa cento volte in meno della quotazione iniziale. Lo scorso anno il gruppo è stato risanato dai debiti grazie all’intervento diretto dell'azionista di riferimento, che ha versato nelle casse 12,8 milioni di risorse personali. A settembre 2023 Italia Independent aveva ceduto il marchio per 1 milione di euro alla M group srl. Da quel momento le società del gruppo sono rimaste senza attività operative

La società di Lapo Elkann Italia Independent va verso la liquidazione. Gli azionisti si riuniranno in assemblea straordinaria il 26 gennaio 2024 per valutare se mettere la parola fine a questa avventura, come riporta Milano Finanza. La società è presente in borsa nel segmento Egm di Piazza Affari. Italia Independent, che ha guidato gli investimenti negli occhiali di moda di Lapo Elkann, è stata quotata a giugno 2013 a 26 euro con 15,7 milioni raccolti in Ipo. A oggi vale 0,25 euro, cento volte meno della quotazione iniziale.