Eurostat, cala l'inflazione nell'Eurozona a novembre

I dati nazionali

Guardando ai dati nazionali, a novembre i tassi annuali più bassi sono stati registrati in Belgio (-0,8%) e Danimarca (0,3%). Il terzo dato più basso è stato registrato in Italia, che secondo i dati di Eurostat si attesta allo 0,6%, in calo rispetto all’1,8% di ottobre e al 5,6% di settembre. I valori più alti sono stati invece registrati in Repubblica Ceca (8%), Ungheria (7,7%), Slovacchia e Romania (entrambe al 6,9%). Rispetto a ottobre, l'inflazione è scesa in ventuno Paesi membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in tre.