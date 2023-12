Spotify, licenziamenti in arrivo: taglio 17% dipendenti entro 2023

Sono 1.500 i posti di lavoro che verranno tagliati entro la fine dell'anno. "Un'azione sostanziale per ridimensionare i nostri costi era l'opzione migliore per raggiungere i nostri obiettivi" ha dichiarato il Ceo Daniel Ek

Licenziamenti in vista per la società di streaming musicale Spotify. "Per allineare Spotify ai nostri obiettivi futuri e assicurarci la dimensione giusta per le sfide che abbiamo davanti, ho preso la difficile decisione di ridurre di circa il 17% il persone della società" ha fatto sapere con un messaggio il ceo, Daniel Ek. Sono dunque 1.500 i posti di lavoro che verranno tagliati entro la fine dell'anno. Si tratta, dice Ek, di una decisione "difficile ma di un passo cruciale per creare una più forte ed efficiente Spotify nel futuro".