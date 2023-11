Lavoro, arriva l'obbligo di whistleblowing: ecco cosa significa

Dal 17 dicembre per le aziende private sopra i 50 dipendenti partirà l’obbligo di adeguare i canali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti sul posto di lavoro. Parliamo del cosiddetto whistleblowing (in italiano soffiata, segnalazione), recentemente regolamentato da una direttiva europea, che riguarda nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro