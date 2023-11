Live in Genova, commercio globale, porto e India sempre più vicini

Le nuove prospettive commerciali con l'India richiedono di finalizzare gli investimenti infrastrutturali per rafforzare il ruolo di riferimento di Genova come hub logistico in Europa.

Potenzialità della logistica e dei porti italiani al centro di Sky TG24 Live In Genova. L'hub portuale ligure in particolare ha di fronte alcune opportunità che potrebbero rafforzare la sua posizione nel contesto europeo. Già oggi - ricorda Paolo Piacenza, commissario dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova è il primo porto container nazionale e il sesto a livello europeo. E la sua posizione potrebbe renderlo ancora più appetibile: "Abbiamo la fortuna di essere il punto più vicino al Sud Europa. Le navi che arrivano dall'Asia impiegano 4-5 giorni in meno di navigazione per arrivare a Genova piuttosto che dirigersi nei porti del Nord Europa. E quindi è fondamentale strutturare rapporti commerciali con i paesi in via di sviluppo, con l'India e altri paesi asiatici. Garantendo che le navi possano attraccare al porto e possano rapidamente sbarcare la merce e trasportarla verso Nord".

Investimenti più che mai necessari

Ecco perché sono sempre più necessari gli investimenti infrastrutturali che permettano di spostare rapidamente le merci non appena sbarcano al porto. Secondo Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, "l'Italia ha la prospettiva di diventare il secondo pilastro logistico europeo". Grazie in particolare al nuovo "baricentro, spostato dall'Europa dell'Est al Mediterraneo", un cambiamento dovuto alla guerra in Ucraina. La lista degli obiettivi è ancora lunga secondo Rixi: "abbiamo la necessità di rafforzare il sistema infrastrutturale e darci delle linee marittime molto più solide. Su Genova abbiamo in cantiere la più importante opera marittima a livello europeo, cioè la diga che permetterà al porto di raddoppiare i volumi di traffico in totale sicurezza".



L'opportunità indiana

Le nuove vie commerciali si dirigono verso l'India. A ricordarlo è Matteo Colaninno, presidente di Piaggio, gruppo italiano molto attivo nel paese. "È un mercato enorme" - racconta a Sky TG24 Live In Genova - "rappresenta una prospettiva di grandissimo interesse anche nel medio termine. In più, quel mondo così ampiamente popolato da oltre un miliardo e mezzo di persone incontra il desiderio di prodotti italiani".

L'India peraltro, secondo Edoardo Rixi, permette all'Italia di divenire ancora più appetibile come hub logistico: "Oggi è un paese che si sta aprendo al mondo, c'è moltissimo spazio per non solo commerciare ma anche per ridurre la lunghezza delle nostre linee marittime. L'India rappresenta per noi un vantaggio competitivo rispetto all'area cinese", visto che si trova molto più vicina.