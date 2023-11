Manovra, Zangrillo: "non temo Moody's", Sbarra: "sciopero sbagliato"

Il dibattito a Sky TG24 Live In Genova tra il ministro della Pubblica Amministrazione e il segretario generale della Cisl. Partecipa anche l'economista Carlo Stagnaro ascolta articolo

La manovra resta ancora al centro del dibattito economico, alla vigilia dello sciopero indetto da Cgil e Uil. Durante Sky TG24 Live In Genova il ministro Paolo Zangrillo e il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra si sono confrontati sulla proposta della legge di bilancio per il 2024. Con punti di vista meno distanti di quanto si potesse immaginare.

Zangrillo: sulla manovra confronto con sindacati Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione il disegno di legge è nato da un "confronto molto attento, anche con i sindacati". Anche se la manovra resta "in buona parte blindata, perché vogliamo evitare che venga stravolta nei lavori parlamentari" ha aggiunto Zangrillo. Ci sarà però la possibilità di fare delle migliorie: il ministro, come altri membri del Governo, ha aperto alla possibilità di modificare la norma che prevede un taglio delle pensioni di alcune categorie di dipendenti pubblici che oggi godono di un trattamento di favore.

Sbarra: sciopero sbagliato, in manovra tante luci Secondo la Cils la manovra di bilancio presenta "molte luci, che raccolgono numerose rivendicazioni che abbiamo presentato come Cisl". Per Sbarra c'è anche "qualche ombra", ma non abbastanza per aderire allo sciopero indetto invece da Cgil e Uil. Pur garantendo rispetto, il segretario generale ha affermato a Sky TG24 di ritenere "sbagliato caricare in questa fase difficile di ulteriori sacrifici i lavoratori, determinando danni anche ai cittadini e spostando le tensioni sociali nelle aziende". Per questo la Cils non aderirà allo sciopero e manifesterà invece sabato 25 novembre a Roma.