Inflazione in calo in Europa, la Bce taglierà i tassi di interesse?

L'inflazione a ottobre ha rallentato la sua corsa. Sia in Italia (+1,8%) che in Eurolandia (+2,9%). Ecco perché in molti sperano che, se la frenata dovesse consolidarsi nei prossimi mesi, la Bca possa ritenere raggiunto il suo scopo. Visco, al suo ultimo giorno in Bankitalia, frena gli entusiasmi: i tassi resteranno alti a lungo

Il caro prezzi morde un po di meno. Sia in Italia che nel resto di Eurolandia. Ecco perché in molti sperano che la Bce possa ritenere raggiunto il suo scopo, non solo ponendo fine all’aumento dei tassi ma addirittura iniziando a diminuirli. Anche perché i continui rialzi degli ultimi 14 mesi (la serie di aumenti è iniziata nel luglio 2022) hanno zavorrato l’economia dell’Eurozona, spingendola quasi sull’orlo della recessione (il Pil italiano nel terzo trimestre ha registrato crescita zero rispetto al secondo). Uno scenario possibile? Vediamo.

Anzitutto, i numeri – tanto attesi – della frenata: i prezzi in Italia, nel mese di ottobre, sono aumentati dell’1,8% su base annua, secondo le stime preliminari dell'Istat, dato che si confronta col +5,3% di settembre: è l’aumento più contenuto dal luglio del 2021, da oltre due anni. La frenata era ampiamente prevista dagli economisti, perché legata al confronto con ottobre dell’anno scorso, che fu mese record per l’aumento dei prezzi, soprattutto di quelli energetici. Rispetto al mese scorso, infatti il cambiamento dei prezzi è stato minimo: -0,1%. Guardando poi al “carrello della spesa” (l'indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona) i livelli di inflazione restano ancora elevati: ha registrato infatti un aumento del 6,3% rispetto a ottobre di un anno, a settembre era a +8,1%. Insomma, qui i prezzi restano ancora in forte aumento. La variazione congiunturale (ossia rispetto a settembre) è di +0,1%. “Una frenata senza precedenti, frutto anche delle efficaci misure messe in campo nel settore dei carburanti e della corale iniziativa del carrello tricolore” è stato il commento a caldo del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; mentre Federconsumatori e Codacons parlano di “illusione ottica”, visto che “i dati vanno presi con cautela: il confronto avviene, infatti, rispetto a un periodo in cui il tasso di inflazione ha registrato un fortissimo aumento”, ossia appunto ottobre 2022.