Milano-Maldive, dal 2024 voli solo in business a 4 mila euro

Posti a sedere che si trasformano in letti, cucina ricercata e un autista privato per il tragitto da casa all'aereoporto. Sono alcuni dei comfort di lusso pensati per un viaggio di lusso: la tratta Milano-Maldive al costo di circa 4 mila euro. La compagnia aerea BeOnd ha annunciato che il servizio sarà disponibile da marzo 2024.

Esperienza esclusiva

Il Direttore Commerciale di Beond, Sascha Feuerherd, ha dichiarato: "C'è una forte domanda da Milano alle Maldive per il servizio premium offerto da Beond. I milanesi più esigenti apprezzeranno l'esperienza di Beond e intendiamo superare ogni aspettativa dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi. Siamo grati per il supporto che abbiamo ricevuto dall'aeroporto di Milano-Malpensa e non vediamo l'ora di una potenziale espansione in altre città in Italia, a tempo debito".