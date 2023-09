Condono edilizio, come potrebbe funzionare? Ecco cosa sappiamo

Il nuovo condono edilizio Matteo Salvini non l’ha tirato fuori dal cilindro. In Parlamento c’è da giugno un disegno di legge della Lega per sanare alcuni tipi di abusi legati al mattone. L’idea del leader del Carroccio sembra riprendere quella proposta messa nero su bianco ma priva di numeri: non si dice quanti italiani potrebbero utilizzarla e quanti soldi ne ricaverebbe lo Stato.

Semplificare le sanatorie

Si tratterebbe, comunque, di semplificare il percorso per mettere in regola migliaia di irregolarità tra quanto c’è sulla planimetria e il progetto originale. Una veranda più grande del previsto o una stanza supplementare potrebbero essere condonate con una richiesta che passerebbe in automatico l’esame se il Comune non si pronunciasse entro sessanta giorni e dietro il pagamento di una multa che, al massimo, supererebbe di poco i 5mila euro.