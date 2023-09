Ex Whirlpool, operai saranno assunti da Tea Tek entro fine ottobre

Economia

Da settembre ci sono in programma 87 tavoli aperti al ministero dello Sviluppo economico, 57 di crisi, più 30 di monitoraggio. Diverse vertenze sono già fissate sul calendario dopo la pausa estiva. Negli ultimi due mesi, anche grazie alle misure introdotte per gestire la crisi economica scatenata dal Covid, sono stati evitati licenziamenti per circa 1.500 lavoratori