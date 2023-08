4/10 ©Getty

Al terzo posto c’è un altro miliardario di origini indiane, Dilip Shanghvi. Figlio di un distributore di medicinali, nel 1983, a 28 anni, chiese in prestito al padre 200 dollari per fondare la Sun Pharmaceutical Industries e produrre farmaci psichiatrici. Ora la società è la principale realtà farmaceutica indiana quotata in Borsa e fattura oltre 5 miliardi di dollari. Shanghvi ha un patrimonio stimato in 18,5 miliardi

Forbes, la classifica dei 10 Paesi con più miliardari: Italia settima