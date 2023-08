Borsa, Milano rimbalza: digerita la tassa sulle banche

Piazza Affari parte di rincorsa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,26%. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2%. Spinte dalla rincorsa dei titoli bancari in Italia, rimbalzano anche le Borse europee

La tassa sugli extraprofitti delle banche, che martedì ha portato a bruciare in un giorno 27 miliardi (9 di capitalizzazione delle banche), sembra essere stata già “digerita” da Piazza Affari e i titoli rimbalzano. La Borsa di Milano, infatti, parte di rincorsa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,26%. Finecobank in avvio guadagna il 5%, Mp il 4,3%, Unicredit quasi il 3% e Intesa Sanpaolo il 2%. Dopo l'annuncio della tassa sugli extraprofitti delle banche, il Mef ieri sera ha chiarito che ci sarà un tetto massimo per il contributo che non può superare lo 0,1% del totale dell'attivo.