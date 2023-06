Barilla investe un miliardo, previsto nuovo centro di ricerca a Parma

Un piano da un miliardo di euro, quinquennale, con investimenti per metà in Italia, con un nuovo centro di ricerca a Parma. E' questo il piano annunciato da Guido Barilla, presidente dell'azienda leader nel food. Un progetto che punta al miglioramento dei processi di qualità e sicurezza con l’adozione di nuove tecnologie, innovazione e sostenibilità. La novità, oltre al centro di ricerca a Parma, sarà la nuova sede di Amsterdam, come riportano il Sole 24 Ore e Repubblica, "ma continueremo a pagare le tasse in Italia e ovunque nel mondo dove abbiamo società operative", ha detto il presidente Guido Barilla.

Barilla: investimenti per un miliardo

"Barilla è un grande gruppo italiano, ma vuole fare di più. La sfida è con le grandi aziende alimentari mondiali, vogliamo andare a giocare in Champions League", ha detto in un’intervista a Il Sole 24 Ore, Guido Barilla, presidente del gruppo omonimo. "Quello che vogliamo diventare è un’azienda globale del food, facendo leva sull’italianità e utilizzando al meglio la potenzialità del nostro assetto produttivo italiano. Questo è il caposaldo della nostra strategia e, soprattutto, è l’elemento che ci distingue dai competitor internazionali. Abbiamo presentato un nuovo importante piano d’investimenti da un miliardo di euro. Ma dobbiamo anche cambiare mentalità e dotarci di nuovi strumenti che siano focalizzati sullo sviluppo internazionale e che ci permettano di comprendere i consumatori globali”. Per l’amministratore delegato del gruppo Gianluca Di Tondo: “La parola chiave per il nostro modo di lavorare con le filiere è insieme. Vogliamo fare progetti con gli agricoltori e crescere con loro. Seguendo due direzioni. Prima di tutto la qualità della materia prima, da cui non possiamo prescindere per avere dei prodotti buoni. E poi la riduzione dell’impatto ambientale. In totale lavoriamo con oltre 10mila agricoltori in tutto il mondo”.