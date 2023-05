Crisi delle banche, Corte dei Conti Ue: "Rischio va gestito meglio"

Per un'adeguata gestione del rischio di credito da parte delle banche, la Banca centrale europea deve fare di più. Lo afferma la Corte dei Conti europea nella relazione “Guardiani contabili dell'Ue”. La Bce non avrebbe fatto ricorso agli strumenti di cui dispone, in particolare non ha imposto agli istituti di credito requisiti patrimoniali direttamente proporzionali al rischio cui erano esposti, né ha inasprito le misure di vigilanza sulle banche che presentavano carenze nella gestione del rischio di credito.