Patto di stabilità Ue, Dombrovskis: "Nuove regole fiscali in arrivo"

Mondo

Ue, ecco la riforma del Patto di Stabilità: nuove regole e cosa cambia

La Commissione europea ha presentato i punti principali per riformare il Patto di stabilità e crescita dell'Unione. Le regole non saranno più le stesse per tutti, ma avranno una declinazione più articolata. Andiamo a vederle quali sono gli assi su cui la Commissione si è mossa per rivedere una delle regole fondamentali dell'Unione Europea, negli ultimi anni sempre più al centro delle polemiche

Restano le soglie del 60% del rapporto debito/Pil e del 3% per il deficit, ma ogni Stato avrà un proprio piano dedicato per la riduzione del debito, su un percorso dai quattro ai sette anni. È stata eliminata la regola del ventesimo (ossia la riduzione ogni anno del ventesimo del debito sopra il 60%); sono state semplificate le regole (non ci saranno più matrici o valutazioni annuali della Commissione ma ci sarà un singolo indicatore della spesa netta); le sanzioni saranno più lievi per renderle più applicabili (e verranno applicate più spesso).