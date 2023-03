Fastweb, Walter Renna è il nuovo Ceo

Chi è Walter Renna

Walter Renna è nel gruppo dal 2008. Ha 41 anni, dopo la laurea in Economia all'Università di Bologna e il master of Science presso l'Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente M&A per KPMG. Nel 2008 è entrato nel team Strategia di Fastweb e lo ha diretto fino al 2018. Successivamente è passato al ruolo di Chief operating officer e dal 2021 è a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT. "Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi" commenta Renna.

Il presidente Aeschlimann: "Calcagno collegato a successo di Fastweb"

Salutando Calcagno il presidente Christoph Aeschlimann, ha ricordato che il manager "è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un'impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato". Alberto Calcagno è entrato in azienda nel 2000 come direttore della divisione Strategia di Fastweb, diventando poi direttore finanziario, Chief operating officer nel 2007 e ceo nel 2013. "Ho vissuto un periodo incredibilmente stimolante in una delle aziende più affascinanti d'Italia - dichiara Alberto Calcagno -Per me, questo è il momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi. Ringrazio tutti i collaboratori, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me".