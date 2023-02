Più di un miliardo di euro a disposizione delle imprese turistiche. Ma quali sono i documenti necessari per presentare in tempo la domanda? GUARDA IL VIDEO

Dal 30 gennaio è disponibile, sul sito del Ministero del Turismo, la documentazione necessaria per ottenere i fondi del PNRR riservati alle imprese del settore. Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro, i nuovi incentivi sono volti a favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane sul fronte energetico, digitale e sismico, con investimenti che devono essere compresi tra 500 mila e 10 milioni di euro. La richiesta potrà essere presentata dal 1° marzo e la finestra durerà due settimane, per questo motivo “le imprese interessate devono avere già pronta una pre-delibera bancaria al momento della domanda” spiega a Sky TG24 Business Daniele Stecco, responsabile ufficio Agevolazioni di Ambico. “Se le aziende non hanno ben chiaro che investimenti intendono fare” – continua Stecco - “non avranno il tempo necessario per rivolgersi alla propria banca che dovrà deliberare il finanziamento agevolato, previsto dal bando, e il finanziamento ordinario”.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 15 febbraio 2023 (rivedila qui), spazio anche alle mosse delle banche centrali con Gabriele Foà, portfolio manager di Algebris.