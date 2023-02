La prima multiutility toscana è pronta a quotarsi in Borsa

Creata dalla fusione delle aziende di servizi locali, Multiutility Toscana è controllata dai comuni di Firenze (37,1%), Prato (18,1%), Pistoia (5,54%) Empoli (3,4%) e altri comuni toscani (35,9%). Una società da 700 milioni di euro di ricavi, investimenti per 170 milioni l’anno e che punta a raccogliere 1,2 miliardi euro attraverso l’aumento di capitale. Lo sguardo è già al 2024, quando si aprirà “la prima finestra che stiamo considerando per la quotazione in borsa” spiega l’amministratore delegato Alberto Irace, già a capo di Acea, a Sky TG24 Business. È una scelta “destinata alla crescita” – continua Irace – “e considero significativo che tanti comuni si siano collocati su un sentiero di rigore industriale, disciplina finanziaria e crescita economica. È una scommessa sul futuro per ambiente ed energia”.

