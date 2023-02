Attacchi hacker, danni per miliardi sui bilanci aziendali

L’agenzia per la cybersicurezza nazionale ha segnalato un attacco informatico che ha colpito decine di sistemi italiani. Un’offensiva avvenuta tramite ransomware, cioè un tipo di programma che, se installato in un sistema, rende impossibile al proprietario di accedervi. I disservizi registrati hanno rimesso al centro il tema della sicurezza informatica, fondamentale per evitare perdite economiche e d’immagine. “L’entità dei danni è difficilissima da stimare – spiega a Sky TG24 Business Andrea Rigoni, partner di Deloitte per Difesa e Sicurezza - perché molte aziende non denunciano gli attacchi subiti, per evitare di amplificare il danno. I dati che abbiamo in nostro possesso sono però allarmanti: parliamo di diversi miliardi di euro spesi per recuperare ed arginare i danni fatti da ransomware, che in alcuni casi hanno messo in ginocchio la stabilità del business aziendale”.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 6 febbraio 2023 (rivedila qui) spazio anche all’analisi dei mercati e decisioni delle banche centrali con Luca Trabattoni, Country Head Italy UBP, e con Flora Dishinica, Pictet Asset Management; e un approfondimento sull’e-commerce con Roberto Liscia, Presidente Netcomm.