Mercato dei treni, un italiano alla guida del colosso Hitachi Rail

Economia

Lavoro, le aziende italiane provano la settimana corta: cosa si sa

Sempre più imprese nel nostro Paese stanno provando modelli alternativi di gestione aziendale, come la chiusura di venerdì, la retribuzione di quattro giorni come se fossero cinque oppure la cosiddetta flexy week. Ecco quali sono i principali tentativi

La settimana lavorativa di quattro giorni sta diventando realtà anche in Italia. Sempre più aziende stanno cercando di adoperare strumenti simili per diventare più attrattive; consentire un più facile bilanciamento tra vita professionale e vita privata e approfittare di risparmi legati all’uso degli spazi aziendali in determinati periodi

DI CHI SI TRATTA – Come evidenzia Il Sole 24 Ore, a farlo sono soprattutto le grandi imprese, talvolta multinazionali, spinte a questa innovazione dal confronto con modelli esteri. In Belgio, Spagna, Islanda e Regno Unito, la settimana corta è già usata e talvolta anche agevolata dalla normativa. In Italia si tratta di sperimentazioni per lo più legate a contratti aziendali o a iniziative unilaterali delle imprese