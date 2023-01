Stipendi più bassi al Sud, ecco perché

Nel settore privato, per lo stesso impiego, al Nord si guadagna di più. Molti i motivi: dagli accordi aziendali alla maggiore disoccupazione nel Mezzogiorno, passando per il lavoro nero. Al Settentrione la vita è più cara, ma con le gabbie salariali si allargherebbero i divari. In alcuni Paesi c'è più flessibilità nell’applicazione dei contratti nazionali di lavoro ascolta articolo Condividi

Il signor Bianchi e il signor Rossi fanno lo stesso lavoro. Operai metalmeccanici. Ma il primo, in Lombardia, guadagna qualche centinaio di euro in più del suo collega in Calabria. Hanno lo stesso contratto nazionale, che garantisce a entrambi una busta paga che non può scendere sotto un certo livello, ma al Nord hanno firmato un accordo aziendale che alza il salario grazie a premi di produzione perché gli affari vanno bene. E’ solo un esempio, ma riflette una situazione diffusa.

I motivi del divario: accordi aziendali e lavoro nero Lo scarto di reddito tra lavoratori con lo stesso impiego tra Centro-Nord e Sud, ci dice la Banca d’Italia, è in media di circa il 9 per cento. E’ questo il dato forse più interessante relativo alle differenze geografiche: se infatti è vero che, considerando tutti i salari, la differenza è del 28% , gran parte del distacco è dovuto al fatto che nelle regioni settentrionali sono più diffusi i lavori ben retribuiti. In pratica, le differenze esistono e non dipendendo solo dai contratti locali ma anche dal fatto che nel Mezzogiorno scarseggiano le grandi imprese, ci sono meno impieghi qualificati, la disoccupazione è più alta e si accettano posti con salari più bassi, in nero o irregolari, anche in deroga ai minimi contrattuali.