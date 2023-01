Mutui: cosa fare con il rialzo dei tassi

Mutui a tasso fisso o variabile. Chi accende un mutuo oggi, o già lo sta pagando cosa deve fare? Ne abbiamo parlato con gli esperti ascolta articolo Condividi

Cosa fare se in questo momento si deve accendere un mutuo? Gli esperti di Facile.it non hanno dubbi. La rata variabile - visto che la Bce continuerà ad aumentare i tassi - si alzerà e ci sarà un impatto. Tranne per chi, ovviamente, è nella parte finale del piano di ammortamento ed è ovvio sia in una posizione migliore. Sta infatti finendo di pagare il suo mutuo, quindi dovrà - se ha il variabile - pazientare ancora per un po'. Più difficile la situazione per chi ha sottoscritto un variabile e non ha surrogato nel frattempo. Anche perché se passare al fisso a fine 2021 era conveniente, ora lo è meno. Il tasso sul fisso infatti viaggia sul 3.5-3.6%.



Cosa dicono gli esperti? Quindi il consiglio degli esperti è molto chiaro. Al netto dei fattori di cui sopra per chi inizia oggi è comunque meglio accendere il mutuo a tasso fisso. Perché psicologicamente desta meno preoccupazioni. I Futures sull'Euribor - che guardano a quale sarà il tasso futuro - vengono infatti visti al 3.50% dal circa 2.16% attuali. Questo vuol dire che la rata a tasso variabile crescerà ancora. Per chi non potrà permetterselo sarà un problema.