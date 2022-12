Etica Obiettivo Sociale, la finanza a servizio della società

L’attenzione ai lavoratori e ai loro diritti, la promozione della giustizia e dell’equità, senza tralasciare l’ambiente. Sono i valori principali attorno a cui è stato pensato il nuovo Fondo Bilanciato obbligazionario di Etica Sgr ascolta articolo Condividi

Un'economia attenta ai grandi temi sociali di oggi: lavoro e dignità, lavoratori e diritti, coesione e giustizia sociale, equità e ambiente. Con questo presupposto è nata Etica Obiettivo Sociale, nuova soluzione di investimento istituita da Etica Sgr che punta a offrire prodotti e servizi sostenibili e responsabili. Etica Obiettivo Sociale presenta un focus particolare sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla governance aziendale, oltre all'offerta di prodotti e servizi aventi un impatto sociale positivo, in particolare per gli emittenti societari. Investire in modo responsabile fa anche bene al portafoglio, come emerge da diversi studi, tra cui alcuni condotti da Refinitiv, fornitore di dati e infrastrutture per il mercato finanziario, e da Msci, fornitore di servizi finanziari statunitense.

Etica Obiettivo Sociale Etica Obiettivo Sociale è un Fondo Bilanciato obbligazionario (investimento massimo in azioni fino al 45% del portafoglio) messo a punto per il risparmiatore che intende raccogliere le opportunità dei mercati internazionali bilanciandole con solide basi obbligazionarie, tutto nel rispetto dei criteri ESG. È disponibile nelle classi R (ad accumulazione dei proventi), RD (a distribuzione dei proventi) e I (per investitori istituzionali).

Una transizione “giusta” e la selezione dei titoli Il giusto bilanciamento tra ambiente e sociale è l’elemento fondante di quella che viene chiamata “Transizione Giusta”, in inglese “Just Transition”. Si tratta di un approccio, nato in seno al movimento sindacale, che vuole concretizzare gli interventi necessari a garantire i diritti sociali dei lavoratori, sostenendo allo stesso tempo una produzione green. Come farlo? Selezionando le società su cui investire. No, quindi, a chi è coinvolto in settori come per esempio petrolio, carbone, gioco d’azzardo, tabacco, armi e pesticidi. Esclusi anche i titoli emessi da Stati che prevedono la pena di morte e non garantiscono libertà civili e di stampa e diritti politici.