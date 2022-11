Twitter, crescita record utenti. Musk: spero non si sciolgano i server

Il Ceo di Tesla ha appena rilevato il social media per 44 miliardi di dollari e ha già fatto molto parlare di sé. I documenti pubblicati evidenziano una crescita ai “massimi storici” con una aumento del 20% ascolta articolo Condividi

The Verge ha pubblicato una serie di documenti di Twitter, probabilmente per tranquillizzare gli inserzionisti, in cui si evidenzia un aumento del 20% degli utenti, una crescita ai “massimi storici”. Intanto Musk studia nuovi modi per fare cassa. Tra le ipotesi, un social a pagamento per tutti. Il miliardario nella notte ha twittato sul proprio account ufficiale: “L’uso di Twitter non è masi stato così alto. Spero che i server non si sciolgano”.

In sostanza nei primi sette giorni a capo del social, il capo della Tesla ha già infranto un record: più di 15 milioni di utenti unici giornalieri in più. Finora Twitter doveva pubblicare questi dati ogni tre mesi, in quanto società quotata al Nasdaq, ma adesso che il miliardario di Pretoria ha comprato il 100% del pacchetto azionario del social, diventandone l'unico proprietario e, quindi, togliendo via il social dalla Borsa, non ci sono più questi vincoli.

Ovviamente il sospetto che sia un'informazione finalizzata sorge spontaneo dal momento che se gli utenti, come dicono le carte, sono fedelissimi a Twitter, gli inserzionisti un po' meno e sembrano fuggire dal social. Musk ha dichiarato, infatti, che l'azienda ha registrato "un enorme calo delle entrate" a causa di "gruppi di attivisti che fanno pressione sugli inserzionisti".



Quella di The Verge è la prima pubblicazione "non ufficiale" di dati della nuova era di Twitter. Altre ne seguiranno. Come nei prossimi giorni seguiranno le indiscrezioni su come Elon Musk intenda riportare l'azienda in equilibrio, mettendo ordine al conto economico. La spunta blu a otto euro è oramai un caso.