Quanto all’importo dell’indennizzo, il regolamento europeo 261 che regola la materia prevede 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 euro oltre i 3.500 chilometri. Mentre per il rimborso non ci dovrebbero essere problemi, è possibile che le compagnie non riconoscano la compensazione in modo automatico. Se questa ipotesi si concretizzasse, il consiglio è di mandare un reclamo via Pec in cui si richiede l’indennizzo ai sensi della sentenza 23 marzo 2021 Corte 20/2020