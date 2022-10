Crisi Uk, c'è preoccupazione per la stabilità finanziaria del Paese

Preoccupa la crisi che sta vivendo il Regno Unito. Dopo le mosse delle scorse settimane, la Bank of England ha annunciato un nuovo intervento di emergenza per cercare di evitare il sell-off dei titoli di Stato. “Questa mattina, in linea con il suo obiettivo di stabilità finanziaria, la Banca ha annunciato che amplierà le sue operazioni di acquisto di Gilt per includere i Gilt indicizzati”, si legge nella nota diffusa questa mattina dalla stessa Bank of England.