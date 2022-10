Borse, dopo il recupero di inizio settimana è già finita la corsa?

Le Borse stanno già frenando la loro corsa. Dopo il rialzo delle ultime sedute, i listini sembrano già avvertire qualche battuta d'arresto. "L’ottimismo è legato al fatto che sta crescendo la sensazione che la Fed abbia corso un po' troppo col rialzo dei tassi. Di conseguenza, il mercato pensa che ci stiamo avvicinando alla fine di questo ciclo rialzista in America", spiega a Sky TG24 Business Luciano Turba, di Assiom Forex. Ora gli occhi dei listini sono tutti puntati alle prossime politiche che verrano messe in campo dalle Banche Centrali.

Non solo mercati. Nella puntata di Sky TG24 Business del 5 ottobre (rivedila qui), spazio anche al toto-ministri del prossimo Governo. Secondo un'indiscrezione, diffusa da Bloomberg, Fabio Panetta, attuale membro della Bce, non sarebbe disponibile per guidare il Mef nel prossimo esecutivo, come spierga l'autrice dello scoop, Alessandra Migliaccio.