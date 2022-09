Unilever, il CEO Alan Jope annuncia il suo addio

Alan Jope, 59 anni, scozzese, dal 2019 a capo del colosso alimentare e di prodotti per la casa Unilever annuncia le sue dimissioni. "All'approssimarsi del mio quinto anno come amministratore delegato, e dopo oltre 35 anni in Unilever, ritengo che sia il momento giusto per il consiglio di amministrazione per iniziare la ricerca formale del mio successore” si legge in una nota. Alan Jope non se ne andrà da Unilever prima della fine del 2023. “La crescita rimane la nostra priorità assoluta e nei prossimi trimestri resterò pienamente concentrato sull'esecuzione disciplinata della nostra strategia e sullo sfruttamento di tutti i vantaggi della nostra nuova organizzazione" conclude Jope.